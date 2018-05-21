Demet Akalın'dan Nihat Doğan'a: Hayatının tazminat davasını görecek!

Demet Akalın, kendisini oğlu kanser hastası olan kuzenine yardım etmediği gerekçesiyle eleştiren Nihat Doğan'a dava açacağını söyledi.

Demet Akalın, kuzeni Şehbal Civeleker’in kanser hastası ve görme engelli oğlu Yağız’a yardım etmediği için eleştirilmişti. Kuzen Şehbal, Demet Akalın’a, "Servetin var, neden bize yardım etmiyorsun?” diye seslenmişti. Demet Akalın “Kime yardım edeceğimi biliyorum. Evime girip her şeyimi çalan insana etmem” diye cevap vermişti.

Yağız Civeleker 3 gün önce vefat etti.

"Allah ıslah etsin seni"

Nihat Doğan, Demet Akalın için, “Ota b..a sosyal medya hesaplarında timsah gözyaşı döken teyzen Demet Akalın çizmesine vermekle övündüğü 30 bin lirayı sağlığın için harcasaydı, bugün sen de anneciğinle iftarını yapacak, karnen için gün sayacaktın. Demet Akalın’ın da çocuğu var. Rabbim onu çocuğuyla imtihan etmesin. Demet bir de acılı anneye 50 bin TL’lik dava açmış. Allah ıslah etsin seni. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sanan kraliçelerle dolu.”

Demet Akalın bu sözler üzerine Nihat Doğan'a dava açmayua karar verdi. Akalın, Doğan için sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:

“O hayatının tazminat davası ve suç duyurusunu görecek.”