T24 LogoT24 Logo
Magazin

Demet Akalın'dan Murat Dalkılıç'a: Şımarıklık para etmez, kendine gel!

"Elbette ilanda arkamda kalacaksın, yok daha neler"

19 Aralık 2016 16:39

Demet Akalın ile Murat Dalkılıç arasında 'afiş' krizi yaşanıyor. Akalın, Dalkılıç'a yönelik olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Demet Akalın, "Şımarıklık para etmez! Kıdem diye bir şey var! Elbette ki ilanda arkamda kalacaksın, yok daha neler. Ne oldu oğlum sana, kendine gel!" dedi. 

Posta'da yer alan habere göre, Demet Akalın ile Murat Dalkılıç, 31 Aralık’ta önce Azerbaycan’daki Bakü Olimpiyat Stadı’nda, sonra İstanbul’da sahneye çıkacak. Demet Akalın ile Murat Dalkılıç, İstanbul’daki konserlerine yetişebilmek için birlikte özel uçak kiralamaya karar verdi.

Ama Murat Dalkılıç, eşi Merve Boluğur ve yakınlarını da Bakü’ye götürmek istediğini söyleyince kriz çıktı. Demet Akalın birlikte uçmaktan vazgeçti, ayrı bir uçak kiraladı. Murat Dalkılıç’a da İstanbul’daki konseri organize eden şirket özel uçak tahsis etti.

Tartışmanın sadece uçakla sınırlı olmadığı, Bakü'deki konserin afişiyle ilgili yeni bir kriz yaşandığı Demet Akalın'ın attığı tweet ile ortaya çıktı. Demet Akalın, "Şımarıklık para etmez! Kıdem diye bir şey var! Elbette ki ilanda arkamda kalacaksın, yok daha neler. Ne oldu oğlum sana, kendine gel!" diye yazdı.




Bakü Olimpiyat Stadı'nda 31 Aralık'ta verilecek konser afişinde Murat Dalkılıç'ın adı Demet Akalın'dan sonra yazılmış durumda. Murat Dalkılıç'ın bu konudaki şikayetinin Demet Akalın'ın kulağına geldiği, sanatçının da tepkisini Twitter'dan dile getirdiği belirtiliyor.

 

ETİKETLER

Demet AkalınMurat DalkılıçafişkonserHadiseBakü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24