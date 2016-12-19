Demet Akalın'dan Murat Dalkılıç'a: Şımarıklık para etmez, kendine gel!

Demet Akalın ile Murat Dalkılıç arasında 'afiş' krizi yaşanıyor. Akalın, Dalkılıç'a yönelik olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Demet Akalın, "Şımarıklık para etmez! Kıdem diye bir şey var! Elbette ki ilanda arkamda kalacaksın, yok daha neler. Ne oldu oğlum sana, kendine gel!" dedi.

Posta'da yer alan habere göre, Demet Akalın ile Murat Dalkılıç, 31 Aralık’ta önce Azerbaycan’daki Bakü Olimpiyat Stadı’nda, sonra İstanbul’da sahneye çıkacak. Demet Akalın ile Murat Dalkılıç, İstanbul’daki konserlerine yetişebilmek için birlikte özel uçak kiralamaya karar verdi.

Ama Murat Dalkılıç, eşi Merve Boluğur ve yakınlarını da Bakü’ye götürmek istediğini söyleyince kriz çıktı. Demet Akalın birlikte uçmaktan vazgeçti, ayrı bir uçak kiraladı. Murat Dalkılıç’a da İstanbul’daki konseri organize eden şirket özel uçak tahsis etti.

Tartışmanın sadece uçakla sınırlı olmadığı, Bakü'deki konserin afişiyle ilgili yeni bir kriz yaşandığı Demet Akalın'ın attığı tweet ile ortaya çıktı. Demet Akalın, "Şımarıklık para etmez! Kıdem diye bir şey var! Elbette ki ilanda arkamda kalacaksın, yok daha neler. Ne oldu oğlum sana, kendine gel!" diye yazdı.









Bakü Olimpiyat Stadı'nda 31 Aralık'ta verilecek konser afişinde Murat Dalkılıç'ın adı Demet Akalın'dan sonra yazılmış durumda. Murat Dalkılıç'ın bu konudaki şikayetinin Demet Akalın'ın kulağına geldiği, sanatçının da tepkisini Twitter'dan dile getirdiği belirtiliyor.