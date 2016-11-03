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Demet Akalın'dan Kerimcan'a 50 bin liralık doğum günü hediyesi

Aralarında Demet Akalın, Okan Kurt, Seren Serengil, Fatih Ürek gibi isimlerin bulunduğu doğum günü gecesi sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

03 Kasım 2016 15:41

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, geçen akşam yeni yaşını kutladı. Durmaz'a yüzük yaptıracağı sözünü veren Demet Akalın sözünü tuttu. Demet Akalın'ın Kerimcan Durmaz'a doğum günü hediyesi olarak 50 bin lira değerinde pırlanta yüzük aldığı öğrenildi.

Söz verdiği yüzüğü Kerimcan'a hediye etti

Posta'da yer alan habere göre, aralarında Demet Akalın, Okan Kurt, Seren Serengil, Fatih Ürek gibi isimlerin bulunduğu gece sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Magazin dünyasının renkli isimleri bu gecede bir araya gelirken, doğum günü çocuğu Kerimcan Durmaz'ı sevindiren başka bir hadise ise, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir partide Durmaz'a yüzük yaptıracağını söyleyen Demet Akalın'ın sözünü tutması oldu.

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