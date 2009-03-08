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Demet Akalın’dan Kadınlar Günü kutlaması

Sahneye çıkmak için İzmir'e gelen Demet Akalın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

08 Mart 2009 02:00

Sahneye çıkmak için İzmir'e gelen Demet Akalın, kentin önde gelen balık restoranlarından `Su'da yakın dostları Meltem Ören, Nihal Altın ve İrem Moralı ile `8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Şarkıcı Deniz Seki'nin gözaltına alınarak tutuklandığı uyuşturucu operasyonuna paralel olarak ifadesine başvurulan Demet Akalın, `Mischka Live' adlı mekânda sahne almak için İzmir'e geldi. Yakın dostları Meltem Ören, Nihal Altın, İrem Moralı ile birlikte İzmir'deki balık restoranlarından `Su'da yemek yiyen Akalın, `8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İzmir'i çok sevdiğini ve çok arkadaşının olduğunu belirten Demet Akalın, sosyal projelerde yer almak için çalışmaları bulunduğunu belirterek, ``Türkiye'de sadece kadının adı var. Kadınlarımızı daha da bilinçlendirmemiz ve toplumun her alanında onlardan faydalanmamız gerekiyor'' dedi.

(DHA)

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