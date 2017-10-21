Demet Akalın'dan Hülya Avşar'a: Aldatıldı, üzüldü diye herkes üzülsün istiyor

Demet Akalın, Hülya Avşar’ın “Bir erkek, karısına çaktırmadan onu aldatmak zorunda!” sözlerine sert ifadelerle tepki gösterdi. Akalın, “Onu canım kadar severim ama bu söylemleri beni delirtiyor. Kendisi aldatıldı ve üzüldü diye herkes üzülsün istiyor. Benim eşim gibi delikanlı adamlar da var” diyerek hem eşini övdü hem de Avşar'ı eleştirdi.

“Türbeye gidelim”

Mynet’te yer alan habere göre, Demet Akalın, önceki gün Bebek'te arkadaşlarıyla buluştu. Çıkışta gazetecilerle konuşan Akalın “Hülya Avşar'ı canım kadar çok severim aslında. Çok işte birlikte çalıştık. İş disiplinini de severim ama bu söylemleri beni delirtiyor. O aldatıldı, üzüldü diye herkes üzülsün istiyor. Benimki gibi delikanlı adamlar da var. O da doğru adamı bulur da umarım böyle konuşmaz. Onu Sultan Baba'ya yatıra götüreyim ben" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 30 bin liralık çizmesinin yenisini alacağını sosyal medya üzerinden paylaşan şarkıcı, "Onu geyik olsun diye paylaştım. Çok üzerime geliyorlar ya hani... " ifadelerini kullandı. Akalın sözlerine "Sizin Demet Akalın öldü. Başka bir Demet Akalın var artık. Üzerime gelenlerle uğraşmıyorum. Avukatlarım ilgileniyor. Biraz tuzlu oluyor ama olsun” diye devam etti.