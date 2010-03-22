Demet Akalın’dan ‘Facebook’ şikayeti

T24 - Şarkıcı Demet Akalın, sosyal paylaşım sitesi ‘Facebook’ta, “Anti Demet Akalın” isimli bir grubun kendisine hakaret ettiğini belirterek polise başvurdu.



Akalın, dün sabah İstanbul Asayiş Şube, Bilişim Büro Amirliği’ne gelerek şikayet dilekçesi verdi. Kendisine yönelik hakaretlerin yer aldığı sitenin çıktısını da dilekçesine ekleyen Akalın, söz konusu kişileri hiç tanımadığını söyledi. Sanatçı şubeden ayrılırken, “Suçluların en kısa zamanda bulunup ceza alacaklarına inanıyorum” dedi. Türkücü Nur Ertürk de ‘facebook’ta kendisine ait sayfanın çalındığı gerekçesiyle adı geçen polis birimine başvurdu. Ertürk, 5 bin hayranının bulunduğu sayfasının başkalarınca kullanıldığını bildirdi.





