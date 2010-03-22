T24 LogoT24 Logo
Magazin

Demet Akalın’dan ‘Facebook’ şikayeti

Demet Akalın, ‘Facebook’ta, “Anti Demet Akalın” isimli bir grubun kendisine hakaret ettiğini belirterek polise başvurdu.

22 Mart 2010 02:00

T24 - Şarkıcı Demet Akalın, sosyal paylaşım sitesi ‘Facebook’ta, “Anti Demet Akalın” isimli bir grubun kendisine hakaret ettiğini belirterek polise başvurdu.

Akalın, dün sabah İstanbul Asayiş Şube, Bilişim Büro Amirliği’ne gelerek şikayet dilekçesi verdi. Kendisine yönelik hakaretlerin yer aldığı sitenin çıktısını da dilekçesine ekleyen Akalın, söz konusu kişileri hiç tanımadığını söyledi. Sanatçı şubeden ayrılırken, “Suçluların en kısa zamanda bulunup ceza alacaklarına inanıyorum” dedi.  Türkücü Nur Ertürk de ‘facebook’ta kendisine ait sayfanın çalındığı gerekçesiyle adı geçen polis birimine başvurdu. Ertürk, 5 bin hayranının bulunduğu sayfasının başkalarınca kullanıldığını bildirdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24