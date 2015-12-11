Demet Akalın'dan "Çirkinsin" diyenlere: Ya güzel olsaydım, kim bilir nasıl bir hayat yaşayacaktım?

Demet Akalın katıldığı radyo programında "Bu çirkinlikte nasıl böyle güzel bir hayat yaşıyorsun diyorlar...Ya güzel olsaydım, kim bilir nasıl bir hayat yaşayacaktım?" dedi.

Demet Akalın, Radyo D'de Sarı Şeker Sema'nın programına konuk oldu. "Pırlanta" albümünden bahseden Akalın, hayranlarının sorularını da cevapladı.

Programda kendisi hakkındaki olumsuz yorumlardan etkilenmediğini belirten Demet Akalın; "Bana hep ne kadar çirkinsin. Ve bu çirkinlikle nasıl böyle güzel bir hayat yaşıyorsun diyorlar. Bu çirkinlikle Demet Akalın olmuşum... Düşün bir de güzel olduğumu… Ya güzel olsaydım, kimbilir nasıl bir hayat yaşayacaktım?" dedi.

İşte Demet Akalın'ın açıklamaları:

"Zamanında çok gezdim. Gece kuşuydum. Kulüplerden zor alıyorlardı. Allah'tan ben onu yaşamışım. Güzel bir evlilik hayatın olunca, bütün önceliklerin, sevgin, aşkın değişiyor.

Okan hayatıma tam zamanında geldi, emekli hayatını erkenden yaşıyorum.

Hep söylüyorum iyi ki geçmiş yıllarda çok gezmişim. O da fazla gezmiş. Bence tam zamanında olmuş. İkimizde inanılmaz güçlü, baskın karakterleriz. O biraz benim yumuşak karnımdan faydalanıyor, o üzülmesin aman problem çıkmasın diye her şeyi alttan ala ala mezar kazdım. Meslekle biraz zor ama o konuda en başlarda şampanya gönderenlerin falan üstüne atlıyordu. Şimdi o davranışları yapmıyor, çoğu işimle zaten kendisi ilgileniyor. İş hayatımı kolaylaştırdı. Ama ev hayatında biraz şikayetçiyim.

Bana buraya taşınınca (Hadımköy) hayatın daha güzel olacağını söylemişti. Sana daha çok vakit ayıracağım, sinemaya gidebileceğiz, yemeklere gideceğiz, sosyal hayatımız olacak demişti, erkenden geliyor ya maç seyrediyor ya playstation oynuyor arkadaşlarını çağırıp. Onun için daha iyi oldu, tek başına bir hayat yaşıyor gibi. Yine de Allah başımdan eksik etmesin tabi.

Hira'dan sonra bir bebek kaybettik. Sanki ikinci bebek, Hira'ya haksızlık olacak diye düşünüyorum. Okan bey, düşünüyor kendi kendine. Öyle hayalleri var. İkinci çocuk asla düşünmüyorum."