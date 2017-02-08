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Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye: Işıklarla uğraşma, derslerine çalış!

Tilki, sosyal medya paylaşımları ile Akalın'ın kendisini kıskandığını ima etmişti

08 Şubat 2017 16:56

Demet Akalın, sosyal medyada "Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsız olmaz” paylaşımıyla kendisini kıskandığını ima eden Aleyna Tilkiye, "O derslerine çalışsın bence. Işıklarla falan uğraşmasın" yanıtını verdi.

Demet Akalın ile “Bu kızın sesine dayanamıyorum” dediği 16 yaşındaki Aleyna Tilki arasındaki polemik sürüyor. Genç şarkıcı, Akalın'ın sözleri üzerine sosyal medyada, “Basit insanların çok fanı olur” yorumu yapmıştı.

Ünlü popçu, “16 yaşında bir kız nasıl laf söyler. Artık onu dinlemiyorum” derken Tilki, “Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsız olmaz” paylaşımıyla polemiği devam ettirmişti.

"Işıklarla uğraşma, derslerine çalış"

Akalın önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü popçuya, Aleyna Tilki ile yaşadığı polemik hatırlatıldı. Akalın, kendisini kıskandığını ima eden genç popçuya “O derslerine çalışsın bence. Işıklarla falan uğraşmasın" yanıtını verdi.

Sosyal medya Aleyna Tilki’nin ‘ego’sunu çok konuşmuştu:

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