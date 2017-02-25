Demet Akalın'dan Aleyna Tilki ile barış mesajı

Son dönemde genç şarkıcı Aleyna Tilki’yi eleştiren Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile barış mesajı verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre ünlü popçu, "O benim idolüm, kendisini çok seviyorum" diyerek barış çubuğu uzatan Aleyna Tilki'nin barış teklifini kabul etti ve "Aferin ona. Küs kalmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta aralarındaki buzları eriten ikiliden Demet Akalın, "Aleyna Tilki'den yeni albümüme şarkı geliyor. Bilemiyorum artık" mesajını yayımladı.

Ne olmuştu?

Demet Akalın ile “Bu kızın sesine dayanamıyorum” dediği 16 yaşındaki Aleyna Tilki arasındaki polemik çok konuşulmuştu. Genç şarkıcı, Akalın'ın sözleri üzerine sosyal medyada, “Basit insanların çok fanı olur” yorumu yapmıştı.

Akalın, “16 yaşında bir kız nasıl laf söyler. Artık onu dinlemiyorum” derken Tilki, “Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsız olmaz” paylaşımıyla polemiği devam ettirmişti.

"Işıklarla uğraşma, derslerine çalış"

Akalın, kendisini kıskandığını ima eden genç popçuya “O derslerine çalışsın bence. Işıklarla falan uğraşmasın" yanıtını vermişti.

Sosyal medya Aleyna Tilki’nin ‘ego’sunu çok konuşmuştu: