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Demet Akalın'dan Abdullah Gül'e: Dişlerinizi kenetleyerek konuşmanız içimize su serpti

Gül, "Darbe teşebbüsünü Gülen cemaati mensuplarının organize ettiği deşifre oldu" demişti

22 Temmuz 2016 16:42

Şarkıcı Demet Akalın, Meclis'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Abdullah Gül'ün yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, "Televizyonda dişlerinizi kenetleyerek konuşmanız içimize su serpti" dedi.

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