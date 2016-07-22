Demet Akalın'dan Abdullah Gül'e: Dişlerinizi kenetleyerek konuşmanız içimize su serpti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak şöyle konuşmuştu:
"Maalesef 15 Temmuz’da tarihimizin utanç sayfalarından birini yaşadık. Silahlı Kuvvetlerimizin içine örgütlenen ve bugün açıkça deşifre olan Gülen cemaatine mensup birçok askerin organize olmasıyla yönetimin ele geçirilmesi ve bir darbe teşebbüsü söz konusu oldu. Her şey akla gelebilirdi ama halkın temsilcisi, bütün görüşlerin temsil edildiği planlı şekilde bombalanacağı hiç akla gelmezdi doğrusu. Büyük bir üzüntü içindeyiz. Mevcut yasalar içerisinde, anayasa, kanunlar uygulanacak. Hak ettikleri cezayı göreceklerdir"