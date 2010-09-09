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Demet Akalın'a suç duyurusu

Şarkıcı Demet Akalın'ın iki kadın dansçısı kendilerine çekilen mesajları da gerekçe göstererek suç duyurusunda bulundu.

09 Eylül 2010 03:00

T24- İTÜ Devlet Konservatuarı öğrencileri Damla Bapir ile Merve Atalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 2007-2010 yılları arasında yanında dansçı olarak çalıştıkları Demet Akalın'ın kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.


Ücretimizi vermedi gerekçesiyle alacak davası da açtılar

E-kolay'ın haberine göre dansçılar ayrıca çalışmalarının karşılığı olan ücreti alamadıkları gerekçesiyle Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de alacak davası açtı. Dansçılar şikayet dilekçelerinde, Akalın'ın yanında 29 Haziran 2010 tarihine kadar bir çok konser, video klip ve tanıtımlarında düzenli olarak yer aldıklarını belirtti.


İş göremez raporuna rağmen baskı ile dans ettirdi iddiası

Dansçıların avukatı Mahir Işıkay tarafından hazırlanan dilekçede 5 Nisan 2007 tarihinde bir konser sonrası set ekibini taşıyan aracın kaza yapması nedeniyle Merve Atalar'ın boyun omurlarının hasar görmesinden dolayı 1 ay iş göremez raporu aldığı belirtildi.

Damla Bapir'n ise sol bacağının femur kemiği kırıldığı için 1,5 sene dans edemediği anlatıldı. Kazanın ardından sigortasız çalışan dansçılara Demet Akalın'ın tedavi masraflarını, maddi veya manevi zararlarını karşılamadığının anlatıldığı dilekçede, Merve Atalar'ın kazadan bir hafta sonra iş göremez raporuna rağmen şarkıcının baskısıyla dans etmeye başladığı iddia edildi.


Dansçılara hakaret içeren mesajlar attı iddiası

Dilekçede 29 Haziran 2010 tarihinde şarkıcı Demet Akalın'ın alkollü olduğu halde bir gece kulübünde dansçılara ağır hakaretler ettiği ve devamında mesajlar attığı ileri sürüldü. Dilekçede, Demet Akalın'ın gönderdiği iddia edilen mesajlarına da yer verildi.

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