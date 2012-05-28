Demet Akalın'a pet şişe attılar!

Demet Akalın'ın Lefkoşa'daki konserinde 'Dağdan mı indiniz, Diyarbakır'dan mı geldiniz? Niye oynamıyorsunuz' sözlerini protesto eden grup sahneye pet şişe attı.

Protestolara Antalya'da verdiği bir konserde Akalın'ın kendisini izleyenlere sarf ettiği 'Dağdan mı indiniz, Diyarbakır'dan mı geldiniz? Niye oynamıyorsunuz' şeklindeki sözlerinin neden olduğu iddia edildi.

Pankart açtılar

Akalın ilk şarkısını söyledikten sonra kalabalık içindeki bir öğrenci grubu pankart açtı ve sahneye pet şişe fırlatmaya başladı. Kısa bir şok yaşayan Akalın konseri yarıda kesip sahneyi terketti. Olayı görüntüleyen Bayrak TV'nin kameramanı Abdullah Suiçmez'e demir çubuk ve tabure ile vurarak darp eden, kamerasını kıran 22 yaşındaki M.İ. ile yere düşen Suiçmez'e vurmaya devam eden 22 yaşındaki M.K ve 25 yaşındaki E.Ş tutuklandı.