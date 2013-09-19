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Demet Akalın Twitter'da gazileri ölmeden mezara soktu

Twitter'da 'Gazilerimiz nur içinde yatsın' diyen şarkıcı Demet Akalın'a tepki yağdı. Akalın tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı

19 Eylül 2013 17:16

 

 

19 Eylül 'Gaziler Günü'nü kutlamak amacıyla sosyal mikroblog sitesi Twitter’daki hesabından "Tüm Gazilerimiz nur içinde yatsın" paylaşımında bulunan ünlü şarkıcı Demet Akalın, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

19 Eylül Gaziler gününü kutlamak isteyen şarkıcı Demet Akalın öyle bir tweet attı ki herkesi şoke etti. 3 milyondan fazla takipçisiyle Türkiye‘nin en popüler Twitter kullanıcılarından olan Akalın, “Tüm Gazilerimiz nur içinde yatsın” paylaşımıyla sosyal medyada büyük tepki topladı.

Takipçilerinden gelen; "Gazilerimiz hayatta olanlarımız, şehitlerimiz ölü.." tepkilerinin ardından açıklama yapan Demet Akalın, "Ailemde de gazi var sonradan vefat etti ölenlere rahmet yaşayanlara saygılar amma çok biliyorsunuz ya!" diyerek sonradan vefat etmiş olan gazileri kast ettiğinin altını çizdi.

 

Twitter kullanıcıları tarafından ti'ye alınan Demet Akalın için yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle; 

 

@ozgur6114  Evet son uyarı: Demet Akalın twit atıyor hemen güvenli yerlere saklanınız!

@soran154   Bir Demet Akalın'ın Gazilerimiz nur içinde yatsın demesine bir de Mesut Özil'in orucun ilk günü ramazan bayramı kutlamasına hayran kaldım.

@SalonHanımefendisi   Gaziler nur içinde yatsın diyen Demet Akalın şehitlere de geçmiş olsun dileklerini sunduysa sorun yok assdddffhhjk

@meteryus  Gaziler günü için 'Tüm gazilerimiz nur içinde yatsın' diyen Demet Akalın yeni tweeti ile Çanakkale şehitlerine uzun ömürler diledi.

@aytugTurkkanos  Demet Akalın gaziyle şehidi ayıramamışsa ne olmuş? Sizde yıllardır Demet Akalın'ı sanatçı zannetmiyormusunuz?..

@herdemos  Demet Akalın kendini affettirmek için şehitlere ücretsiz konser vereceğini söylerse hiç şaşırmam...

@TncyDemiral  Seni Demet Akalın olarak yaratmayan Allah için bugün ne yaptın?

@bunick10harf   Demet Akalın'ın beyin  ölümü gerçekleşmiş. allah sevenlerine nur içinde yatma fırsatı versin.

@lan71  Hayatta olanlara gazi, ölenlere şehit, yaşarken beyin ölümü gerçekleşenlere de Demet Akalın denir !

@1tekgizem Demet Akalın konser tarihleri, fan muhabbeti dışında bir tweet atmak isteyince olanlar oldu

‏@ezgicivelekk  Tanrı bana da Demet Akalın kafası versin. Siz o zaman görün beni.

@ngszmg  Demet akalın bence hiç düşünmesin o sadece şarkı söylesin. Boşa israf.

@a_sercin  Gercekten Demet Akalın'a 'gazi' ve 'şehit' arasındaki farkı hayırsever biri anlatsın. Ayıp.

 

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