Demet Akalın Twitter'da gazileri ölmeden mezara soktu

19 Eylül 'Gaziler Günü'nü kutlamak amacıyla sosyal mikroblog sitesi Twitter’daki hesabından "Tüm Gazilerimiz nur içinde yatsın" paylaşımında bulunan ünlü şarkıcı Demet Akalın, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

19 Eylül Gaziler gününü kutlamak isteyen şarkıcı Demet Akalın öyle bir tweet attı ki herkesi şoke etti. 3 milyondan fazla takipçisiyle Türkiye‘nin en popüler Twitter kullanıcılarından olan Akalın, “Tüm Gazilerimiz nur içinde yatsın” paylaşımıyla sosyal medyada büyük tepki topladı.

Takipçilerinden gelen; "Gazilerimiz hayatta olanlarımız, şehitlerimiz ölü.." tepkilerinin ardından açıklama yapan Demet Akalın, "Ailemde de gazi var sonradan vefat etti ölenlere rahmet yaşayanlara saygılar amma çok biliyorsunuz ya!" diyerek sonradan vefat etmiş olan gazileri kast ettiğinin altını çizdi.

Twitter kullanıcıları tarafından ti'ye alınan Demet Akalın için yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle;

@ozgur6114 Evet son uyarı: Demet Akalın twit atıyor hemen güvenli yerlere saklanınız!

@soran154 Bir Demet Akalın'ın Gazilerimiz nur içinde yatsın demesine bir de Mesut Özil'in orucun ilk günü ramazan bayramı kutlamasına hayran kaldım.

@SalonHanımefendisi Gaziler nur içinde yatsın diyen Demet Akalın şehitlere de geçmiş olsun dileklerini sunduysa sorun yok assdddffhhjk

@meteryus Gaziler günü için 'Tüm gazilerimiz nur içinde yatsın' diyen Demet Akalın yeni tweeti ile Çanakkale şehitlerine uzun ömürler diledi.

@aytugTurkkanos Demet Akalın gaziyle şehidi ayıramamışsa ne olmuş? Sizde yıllardır Demet Akalın'ı sanatçı zannetmiyormusunuz?..

@herdemos Demet Akalın kendini affettirmek için şehitlere ücretsiz konser vereceğini söylerse hiç şaşırmam...

@TncyDemiral Seni Demet Akalın olarak yaratmayan Allah için bugün ne yaptın?

@bunick10harf Demet Akalın'ın beyin ölümü gerçekleşmiş. allah sevenlerine nur içinde yatma fırsatı versin.

@lan71 Hayatta olanlara gazi, ölenlere şehit, yaşarken beyin ölümü gerçekleşenlere de Demet Akalın denir !

@1tekgizem Demet Akalın konser tarihleri, fan muhabbeti dışında bir tweet atmak isteyince olanlar oldu

‏@ezgicivelekk Tanrı bana da Demet Akalın kafası versin. Siz o zaman görün beni.

@ngszmg Demet akalın bence hiç düşünmesin o sadece şarkı söylesin. Boşa israf.

@a_sercin Gercekten Demet Akalın'a 'gazi' ve 'şehit' arasındaki farkı hayırsever biri anlatsın. Ayıp.