Demet Akalın: Tek rakibim Gülben Ergen'di, o da yazar oldu

Yeni albümü Pırlanta ile iyi bir çıkış yakalayan Demet Akalın, deli derecesinde titiz ve çalışkan olduğunu söyledi. Şarkıcı, “Bu konuda rakip olarak gördüğüm tek kişi Gülben Ergen’di” dedi.

Bugün'de yer alan habere göre, Demet Akalın yeni albümü Pırlanta’nın A’sından Z’sine tüm hazırlık süreciyle bizzat kendisinin ilgilendiğini belirterek “Her şeyi bilmek zorunda değilim ama deli derecesinde titiz ve çalışkanım. Ben bu konuda eskiden beri Gülben Ergen’i tek rakip olarak görüyordum. Allah’tan o da kitap işine sardı. Yazar olunca rakibim kalmadı” diye konuştu.

Akalın, albüm yaparken kılı kırk yararcasına titiz olmasını hem sokaktaki insan hem şarkıcı hem de ev kadını gibi düşünebildiğinden kaynaklandığını söyledi.

Ben gerizekalı mıyım?

Hande Yener’in yapımcısı Polat Yağcı’nın sahte tıklanma iddialarına da ilk kez cevap veren Akalın, “Konu mahkemeye sevk edildi. Demet Akalın’ın adının yanında ‘sahtekâr’ ve ‘sahte’ sözcükleri asla geçemez. Sosyal medya aracılığı ile en çok etkileyen ünlüler arasında dünyada 53’üncüyüm. Ben gerizekâlı mıyım, sahte tıklanmalara para vereceğim. Benim için her şey şarkıdır. Şarkı güzelse önün açık. Şarkı kötüyse gazlarsın, pompalarsın ama olmaz” dedi.