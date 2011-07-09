'Demet Akalın tarzım değil'

T24- Akşehir Kaymakamı Ahmet Katırcı, Demet Akalın'ın konserdeki "Amca, rahatsız mı oldun?" sözlerini saygısızlık olarak değerlendirdi.









Şarkıcı Demet Akalın, Konya Akşehir’deki 52. Uluslararası Nasrettin Hoca Anma ve Mizah Günleri kapsamında verdiği konserde Akşehir Kaymakamı Ahmet Katırcı’ya “Bir saattir elerinle kulaklarına tıkamışsın. Rahatsız mı oldun amca? Benim konsantremi bozuyorsun” diyerek gaf yapmıştı. Akalın’ın sözlerini saygısızlık olarak değerlendiren Kaymakam Katırcı, şunları söyledi:





‘Tarzım değil’





“Vertigo hastasıyım. Kalabalık ve yüksek sesli ortamlarda başım dönüyor ve rahatsız oluyorum. Ayrıca ben başım ağrıdığı için şakaklarımı ellerimle kapadım. Şakağı kulak olarak gördü. Yaptığı saygısızlığa aynı saygısızlıkla cevap vermek istemedim. Ben devlet adamıyım, bir ciddiyetimiz var. Aynı seviyeye düşmemek için ailemle birlikte mekanı terk ettim. Yıllardır sahnelere çıkan profesyonel bir sanatçının sahnedeyken onu izleyen bir insana “amca” diye hitap etmemesi gerektiğini bilmesi gerekir. Benim kim olduğumu bilmemesi de onun sorunudur. Sahneye çıkmadan önce protokolde oturanların kim olduğu ile ilgili de bilgi almayı düşünmelidir bir sanatçı. Etkinlik için orada bulunmak zorundaydım. Demet Akalın’ın konseri olsaydı kendisini özellikle dinlemeye gitmezdim. Çünkü kendisi tarzım değil.”