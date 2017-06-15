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Demet Akalın: Tarkan gelince bizim devrimiz bitiyor

"Sahte tıklatanlar fena patlayacak"

15 Haziran 2017 15:12

Ünlü popçu Demet Akalın, 7 yıl aranın ardından yeni bir pop albümü çıkaran Tarkan hakkında "İki gün sonra devrimiz bitiyor, Tarkan geliyor" dedi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen Demet Akalın, Tarkan'ın yeni albümüyle ilgili konuştu.

Demet Akalın, önceki gün Akmerkez’deki bir mekandaydı. Akalın, yeni albüm çıkaracak olan Tarkan için “İki gün sonra devrimiz bitiyor, Tarkan geliyor” dedi.

Akalın, sahte tıklama konusunda ise "Berkay, bu iş için İngiltere’den avukat tuttu. Sahte tıklatanlar fena patlayacak!” diye konuştu. Ünlü şarkıcı, Gülşen’in kendisine 25 bin TL’lik Hermes çanta alması için de “Gecikmeli Anneler Günü hediyesiydi” dedi.

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