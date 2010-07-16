Demet Akalın son noktayı koydu

T24- Ünlü sanatçı Demet Akalın Önder Bekensir ile olan evliliğine bu kez son noktayı koydu.





İşte Demet Akalın'ın basın açıklaması:





Değerli basın mensupları ve sayın kamuoyu… Bir süre önce boşanma kararı alıp, daha sonra da kurtarmaya çalıştığım ve yeniden denemeye karar verdiğim eşim Önder Bekensir'le olan evliliğimi bu kez son aldığım ve geri dönüşü olmayan bir kararla, bitirmeye karar verdim.

Şimdi geriye dönüp baktığımda, kurtarmaya çalıştığım evliliğimi yürütemeyeceğimi gördüm ve eşimle oturup, saygı ve sevgi çerçevesinde karşılıklı konuşarak, bu evliliği bitirmeye karar verdik.

Bu, yukarıda da belirttiğim gibi tek taraflı değil, karşılıklı anlaşarak verilmiş bir karardır. Kararımı saygıyla karşılamanızı diler. Bu şekilde özel hayatımla ilgili meşgul ettiğim sizlerden sonsuz özür dilerim.

Tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna saygı ve sevgilerimle duyurulur.

Demet Akalın