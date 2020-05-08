Demet Akalın, sitem dolu Bakan Koca paylaşımını sildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı çalışmaları her zaman destekleyen şarkıcı Demet Akalın, bu kez eleştirel bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca'ya insanların sokağa çıkmasıyla ilgili tepki gösteren Akalın bir süre sonra paylaşımını sildi.

Havaların güzelleşmesiyle vatandaşlar sokaklara çıkmaya başladı. Bu duruma isyan eden Demet Akalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek tepkisini gösterdi. Sosyal medyada Sağlık Bakanı’na, “Siz sokağa çıkma yasağını bayrama kadar uzatmazsanız biz evde kalanlar ne zaman ölürüz tahminen?” diye sordu.

Bu sorunun gündem olmasının ardından ise Akalın paylaşımını sildi.