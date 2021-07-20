Demet Akalın: Seda ablaya çok kırıldım

Demet Akalın ile arasında “İşimi elimden aldın” tartışması sürüyor. Son olarak, Bodrum’da sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Seda Sayan’a kırgın olduğunu açıkladı.

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Bardakçı koyunda bulunan bir otelde konser verdi. Medyaradar'ın haberine göre konser öncesi basın mensuplarının sorularının sorularını yanıtlayan Demet Akalın yakın zamanda Seda Sayan ile yaşananlara değindi. Akalın, "Seda ablaya çok kırıldım ama saygım var. Okan ile nikahımızda şahidimizdi. Bizim büyüğümüz. Kırıldım ona evet ben ağlarken bir gün sonra programa başlamasına ama olsun o bizim ablamız, nikâh şahidimiz" diyerek hala kırgın olduğunun da altını çizdi.

Yeni şarkısı "Bi Daha, Bi Daha" hakkında konuşan Akalın, "Şarkıyı dinlediğimiz an 'Bu Olmuş!' diyerek ailecek evde tepindik" dedi. Yeni televizyon projesi Gelinim Mutfakta ile ilgili sorularını yanıtlayan Akalın, "Kaynanalar hazır olsun, kırmızı elmamı alıp geliyorum" diye konuştu.

Seda Sayan'ı işini elinden almakla suçlamıştı: Cenaze evine davulla gidilmez

Demet Akalın, Star TV'deki programının bittiğini duyurduğu hafta kanalın Seda Sayan'la anlaştığını duyunca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki göstermişti. Akalın, Sayan'a seslenerek "Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler" demişti.