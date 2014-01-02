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Demet Akalın: Meryem Uzerli'ye üzülüyorum

Hamileliğin çok olduğunu belirten Demet Akalın, bekar anne olmaya hazırlanan oyuncu Meryem Uzerli'nin tek başına nasıl yaşadığını düşünüp üzüldüğünü söyledi

02 Ocak 2014 15:16

Şarkıcı Demet Akalın, bekar anne olmaya hazırlanan oyuncu Meryem Uzerli’ye üzüldüğünü söyledi.
 
Önceki akşam Cevahir Otel’de sahneye çıkan 8 aylık hamile şarkıcı, konserden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hamileliğinin zor geçtiğini anlatan Akalın, “Bu kadar zor olacağını söylememişlerdi. Şimdi Meryem Uzerli’nin tek başına nasıl yaşadığını düşünüp üzülüyorum. Hamilelik tek başına olmaz. Acayip bir dönem. İnsan yanında bebeği beraber yaptığı adamı istiyor. Okan (Eşi Okan Kurt) olmasaydı, ben yapamazdım” 

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