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Demet Akalın lisede gazeteci olmak istiyormuş!

Akalın'ın sosyal medyada paylaşılan lise yıllığında teneffüslerde rock konserleri verdiği belirtiliyor

05 Eylül 2016 22:12

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın lise yıllığı sosyal medyada paylaşıldı. Akaln'ın yıllığına yazan bir arkadaşı, ünlü şarkıcının gazeteci olmak istediğini belirtti.

Bugün milyonların tanıdığı popüler bir isim haline gelen Demet Akalın'ın lise yıllığında arkadaşı şunları yazmış:

"Arkadaşımız ayaklı 'Bilboard' listesidir.Pop dünyasından en yeni haberler ondadır. Uzun boyu ile her yerde dikkat çeker. Tatlı diliyle yalnız bizleri değil, ilçemize gelen Amerikalı'ları bile etkiler. Demet arkadaşımız koyu Beşiktaş'lıdır. Kronik bir 'Metin' hastasıdır. Bu yüzden ismini bile 'Demetin' yapmıştır. Çok kötü bir de hacılama huyuna sahiptir.Güzel olan her şeyin üstüne yatmayı sever. Saçlarındaki renk renk tokaları görenler, tokaları satmak için okula geldiğini zanneder. Teneffüslerde rock konserleri vermeye bayılır. İlerde gazeteci olmak isteyen arkadaşımıza başarılar dileriz.”

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