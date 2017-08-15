Demet Akalın: Korkunç şeyler yaşıyorum

Geçen hafta eşi Okan Kurt hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Demet Akalın, haciz şokunun perde arkasını anlattı. Akalın, "Geçen çarşambadan bu yana korkunç şeyler yaşıyorum" dedi.

Eşi Okan Kurt’a gelen haciz kararı nedeniyle sıkıntı günler yaşayan ünlü şarkıcı, Berkay’a altın takarken çekilen fotoğrafının “Yıkılmadım ayaktayım” mesajı olarak yansıtılması üzerine sessizliğini bozdu. Akalın, “Bodrum sallanıyor diye döndük istanbul’a. Berkay’a da zaten önceden aldığım altınları götürdüm. Özlem bir fotoğraf çekmiş, o fotoğraf üzerine ‘Berkay’a altınları taktı, yıkılmadım diye nispet yaptı’ haberleri çıktı. Onu mu düşünüyorum yani! Geçen çarşambadan bu yana korkunç şeyler yaşıyorum ben. Haciz memurları geldiğinde evde yoktum gerçi. Olanları kameradan izledim. 3.5 dakika kaldılar içeride. Bu arada girdikleri ev de artık benim değil. 12 sene önce almıştım, sattım onu. Kredi çektim üstüne, yeni ev aldım. Onu ödüyorum. Okan da bu işler bittiğinde yardım edecek inşallah. O olaydan sonra Bodrum’a döndük” şeklinde konuştu.

Magazin kulislerinde yayılan “boşanıyorlar” iddiasına da açıklık getiren Akalın, “Bu boşanma da nereden çıktı? Yok öyle bir şey. Sinirlerim bozuk da Okan’a değil yani” sözlerini sarf etti.

Demet'le sevgimiz pekişti

Okan Kurt da boşanma iddialarına da yanıt veren ünlü şarkıcı, “Kesinlikle boşanma diye bir şey yok. Sabah 9 uçağıyla İstanbul’a geldim ben, ne alakası var? Boşanma bir kenara, bu olaylar nedeniyle sevgimiz pekişti bizim. Eşinin başına böyle bir olay gelen herkesin canı sıkılır. Benim başıma gelenler de onun canını sıkıyor doğal olarak. Bunun dışında aramızda hiçbir problem yok, olsa niye söylemeyelim? İnsan kocasından ticari borç için ayrılır mı? Bir de eşimizi-dostumuzu gördük. Saçma sapan adamlarla arkadaşlık yapıyormuşuz meğer" açıklamasında bulundu.

Kurt, haciz konusuyla ilgili de, “Benim öyle bir borcum yok. Zaten cuma 15.30 itibarıyla haczi durdurma kararı aldım. Benim için ‘Arabasını kullanamıyor’ diyorlarmış, siyah S320 Mercedes’imin içindeyim şu an. 25 tane petrol istasyonum, 7 tane grup şirketim var. Onlardan sadece birine geldi haciz. Zaten borçlu olsam haczi durdurma kararı aldıramazdım” şeklinde konuştu.