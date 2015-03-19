Demet Akalın: Kocamla gurur duyuyorum 100 tane TIR almış

Demet Akalın, kocası Okan Kurt’un aldığı TIR’ların fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca tepki aldı. Birçok takipçisi ünlü sanatçıya ’görgüsüz’ diye mesaj attı. Akalın ise, Instagram hesabından "Kocamla gurur duyuyorum, 100 tane TIR almış, bravo" mesajını yazdı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

-100 tane tır aldığı icin kocasıyla gurur duyan demet akalın gibi uyandım ?

-Kocası 100 tır aldığı için Demet Akalın kadar gururlu,aç ama yemek hazırlamaya üşenecek kadar tembelim şuan.

-Demet Akalın'ın kocası 100 tane tır almış,annem de az önce konuştuğumda babam ona kayısı çayı almış diye mutluluktan uçuyodu öyle işteee

-Kocası 100 tır aldı diye gurur duyan demet akalın'ın sevincinden istiyorum ????

-Demet Akalın kadar görgüsüz bi insan daha görmedim. 'Kocam 100 tane daha tır aldı' diye çarşaf çarşaf paylaşıyor. Napalım kurban mı keselim

-Demet Akalın'ın kocasının aldığı 100 tır kavun taşır, ben hep seni düşünürdüm :((

-Demet Akalın'ın kocası 100 tır almış, Allah daha çok versin, 100 tır almışım gibi çek panpa ?? ??

-Kocası tır aldı diye onunla gurur duyan Demet Akalın gibiyim şu aralar öyle işsiz

-İleride Kim Kardashian ve Demet Akalın karışımı olmak istiyorum, "kocişkomu çok seviyorum 100 tır almış" dedirtecek 1 beyefendi yok mu?