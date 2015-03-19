T24 LogoT24 Logo
Magazin

Demet Akalın: Kocamla gurur duyuyorum 100 tane TIR almış

Demet Akalın'ın Instagram paylaşımı tartışmaya yol açtı

19 Mart 2015 17:03

Demet Akalın, kocası Okan Kurt’un aldığı TIR’ların fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca tepki aldı. Birçok takipçisi ünlü sanatçıya ’görgüsüz’ diye mesaj attı. Akalın ise, Instagram hesabından "Kocamla gurur duyuyorum, 100 tane TIR almış, bravo" mesajını yazdı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

-100 tane tır aldığı icin kocasıyla gurur duyan demet akalın gibi uyandım ?

-Kocası 100 tır aldığı için Demet Akalın kadar gururlu,aç ama yemek hazırlamaya üşenecek kadar tembelim şuan.

-Demet Akalın'ın kocası 100 tane tır almış,annem de az önce konuştuğumda babam ona kayısı çayı almış diye mutluluktan uçuyodu öyle işteee

-Kocası 100 tır aldı diye gurur duyan demet akalın'ın sevincinden istiyorum ????

-Demet Akalın kadar görgüsüz bi insan daha görmedim. 'Kocam 100 tane daha tır aldı' diye çarşaf çarşaf paylaşıyor. Napalım kurban mı keselim

-Demet Akalın'ın kocasının aldığı 100 tır kavun taşır, ben hep seni düşünürdüm :((

-Demet Akalın'ın kocası 100 tır almış, Allah daha çok versin, 100 tır almışım gibi çek panpa ?? ??

-Kocası tır aldı diye onunla gurur duyan Demet Akalın gibiyim şu aralar öyle işsiz

-İleride Kim Kardashian ve Demet Akalın karışımı olmak istiyorum, "kocişkomu çok seviyorum  100 tır almış" dedirtecek 1 beyefendi yok mu?

ETİKETLER

demet akalınkoca100 tırokankurt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24