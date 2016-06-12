Demet Akalın, kızının bakıcılarına aylık 25 bin lira ödüyor

Demet Akalın, iki yaşındaki kızı için bakıcılara her ay 25 bin lira ödediğini açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre; Şarkıcı Demet Akalın, iki buçuk yaşındaki kızı Hira'nın bakımından sorumlu olan çalışanlarına her ay küçük çaplı bir servet ödediğini açıkladı. Hira ile bizzat ilgilenen görevli kadına 10 bin, ev işleriyle ilgilenen görevliye 5 bin, yemek yapan kadına da 5 bin lira olmak üzere sigortalarıyla birlikte aylık 25 bin liralık bir bütçe ayırdı.

Hürriyet’in haberine göre, gittiği her yere Hira’nın bakıcısını da götüren ünlü şarkıcı, çevresine “Bakıcılara her ay mütevazı bir otomobil parası ödüyorum” açıklamasını yapıyor.