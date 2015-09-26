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Demet Akalın kıyafetini doğum günü hediyesi olarak hayranına verdi

Demet Akalın bayramda Antalya Kemer'de sahne aldı

26 Eylül 2015 12:52

Antalya’nın Kemer İlçesi’nde sahneye çıkan şarkıcı Demet Akalın, bir hayranına, sahnede giydiği kıyafeti doğum günü hediyesi olarak verdi.

Şarkıcı Demet Akalın, Kemer merkezdeki Club Aura’da sahneye çıktı. Akalın’ı dinlemek için çok sayıda yerli ve yabancı tatilci eğlence mekanına geldi. Saat 01.00′de konserine başlayan Demet Akalın, hayranlarının bayramını kutladı. Şarkı arasında kendisini dinleyenlerden doğum günü olan erkek hayranlarına içecek ısmarlayan Akalın, sahnede giydiği kıyafeti ise bir kadın hayranına doğum günü hediyesi olarak verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın’a hayranları da eşlik etti.
Şarkıcı Demet Akalın’ın ardından sahneye DJ Uğur Kirik çıktı. Türkçe ve yabancı şarkılar çalan DJ Uğur’a dansçılar eşlik etti.

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