Demet Akalın, Kınık'ta konser verdi

Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kınık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı, Hasat Festivali kapsamında ise Demet Akalın konser verdi.

Kınık\'ın düşman işgalinden kurtuluşun 96\'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu, ardından ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla kahvaltıda buluştu. Daha sonra belediye sosyal tesislerinde, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Fotoğraf Sergisi\'nin açılışı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki programda ise saat 21.30\'da, halk oyunları gösterileri yapıldı. Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer ve Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle konuşma yaptı. Programa katılanlar hep bir ağızdan 10\'uncu Yıl Marşı\'nı söyledi, ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

DEMET AKALIN\'DAN KONSER

İlçede düzenlenen Hasat Festivali\'nin kapanış programında ise kısa süre önce eşi Okan Kurt\'tan boşanan şarkıcı Demet Akalın sahne aldı. 1,5 saat sahnede kalan Demet Akalın; \'Evli mutlu çocuklu\', \'Türkan\', \'Çalkala\', \'Affedersin\' ve \'Bozuyorum yeminimi\' gibi şarkılarla Kınıklılara keyifli bir gece yaşattı. Başkan Doğruer, konser sonunda Akalın\'a plaket ve Kınık kilimi hediye etti.

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