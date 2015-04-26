Demet Akalın: Kilo vermek için her gün 1200 liraya özel masaj yaptırıyorum

Demet Akalın, kilo vermek için spor yapmak yerine hergün 1200 liraya özel masaj yaptırdığını söyledi.

Eşi Okan Kurt’un sürpriz doğum günü partisinde kızı Hira ile poz veren Demet Akalın önceki akşam sahne aldığı Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel’de açıklamalarda bulundu.

Hürrriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, otel yönetminin kendisi için hazırladığı özel pastayı kesen Akalın, ‘Günlerdir doğum günümü kutluyorum, 28 yaşındayım. Gün aşırı 1200 TL vererek masaj yaptırıyorum. Spora gidemiyorum bu kadar tembel bir kadın olabilir mi? O yüzden hergün 1200 TL ödüyorum.’ dedi.

Pastanın üzerindeki imitasyon tam altını ‘Bu gerçek mi?’ diyerek eline alan Demet Akalın dişleriyle ısırarak test etti.