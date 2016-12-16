Demet Akalın: Işın Karaca evleniyor

Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Işın Karaca’nın sevgilisi Tuğrul Odabaş'la nikâh masasına oturacağını İnstagram hesabı üzerinden bir mesajla duyurdu.

"Yılın son gelini benim dev seslim Işın Karaca..." diyen Akalın, Işın Karaca’nın evleneceğini şu sözlerle duyurdu:

“Geceyi güzel haberle kapatacağım hadi… Yılın son gelini benim dev seslim Işın Karaca… Şimdi sadece kına, süsleme parti, düğün işleri düşünmece hızlıca… Adam gibi adam eniştem oh be düğün göreceğiz.”

Işın Karaca uzun süredir birlikte olduğu Tuğrul Odabaş'la 2017'ye evli bir çift olarak girecek. Işın Karaca 3. evliliğini yapacak.