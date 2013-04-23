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Demet Akalın ile Alişan canlı yayında kapıştı

Aynı anda farklı programlara konuk olan Demet Akalın ile Alişan birbirleri hakkında konuşmaya devam etti

23 Nisan 2013 20:47

Türkiye Müzik Ödülleri gecesinin ardından araları daha da açılan Alişan ile Demet Akalın- Okan Kurt çifti bu kez canlı yayında birbirine girdi.  Demet Akalın ve Okan Kurt Aramızda Kalsın programının konuğuyken, aynı anda Alişan da 2. sayfa programında eski dostu Demet Akalın hakkında konuşuyordu. İkili bu kez canlı yayınlar aracılığıyla kapıştı.

 

'Alişan, Demet ile evlenmemi istemedi'

 

Okan Kurt  ‘Demet’i ilk gördüğümde evlenmeyi kafama koymuştum. Demet’in arkadaşıydı (Alişan) gidip geliyordu. Alişan Demet’le evlenmemi hiç  istemedi. Lafın kimden geldiğine bakarım. Bir Türk erkeğinin namusuyla konuşurken dikkat edeceksin. Benim namusuma  laf edilirse orda her şey biter. Benim namusuma eşimin namusuna iş girerse her şey olur. Ya kendi yaptırımlarımı  uygularım ya çekilirim kenara seyrederim. Küçük çocuklar o taraftan da Twitt attılar. Ofisim Hadımköy’de tek başına  gelsin. Ben işadamıyım ben de mi 16 kişiyle karşısına çıkayım. Salı günü Florya’ya çağırdım niye gelmedi?’ dedi.


 'Ben konuşacak olursam çok kötü olur'

 

Demet Akalın ise konu hakkında ‘Benim artık umurumda değil. Alişan artık hayatımdan çıksın. Bu konu konuşulsun  istemiyorum artık. O adam niye doğum günümün önüne geçsin. Konuşacak olursam? Konuşturmasın beni. Ünlem ünlem… Ben konuşacak olursam çok kötü olur’ dedi.

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