Demet Akalın ile Alişan canlı yayında kapıştı

Türkiye Müzik Ödülleri gecesinin ardından araları daha da açılan Alişan ile Demet Akalın- Okan Kurt çifti bu kez canlı yayında birbirine girdi. Demet Akalın ve Okan Kurt Aramızda Kalsın programının konuğuyken, aynı anda Alişan da 2. sayfa programında eski dostu Demet Akalın hakkında konuşuyordu. İkili bu kez canlı yayınlar aracılığıyla kapıştı.

'Alişan, Demet ile evlenmemi istemedi'

Okan Kurt ‘Demet’i ilk gördüğümde evlenmeyi kafama koymuştum. Demet’in arkadaşıydı (Alişan) gidip geliyordu. Alişan Demet’le evlenmemi hiç istemedi. Lafın kimden geldiğine bakarım. Bir Türk erkeğinin namusuyla konuşurken dikkat edeceksin. Benim namusuma laf edilirse orda her şey biter. Benim namusuma eşimin namusuna iş girerse her şey olur. Ya kendi yaptırımlarımı uygularım ya çekilirim kenara seyrederim. Küçük çocuklar o taraftan da Twitt attılar. Ofisim Hadımköy’de tek başına gelsin. Ben işadamıyım ben de mi 16 kişiyle karşısına çıkayım. Salı günü Florya’ya çağırdım niye gelmedi?’ dedi.



'Ben konuşacak olursam çok kötü olur'

Demet Akalın ise konu hakkında ‘Benim artık umurumda değil. Alişan artık hayatımdan çıksın. Bu konu konuşulsun istemiyorum artık. O adam niye doğum günümün önüne geçsin. Konuşacak olursam? Konuşturmasın beni. Ünlem ünlem… Ben konuşacak olursam çok kötü olur’ dedi.