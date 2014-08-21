Demet Akalın #IceBucketChallange'a katıldı, bağışların azlığına dikkat çekti

Şarkıcı Demet Akalın, ALS'ye dikkat çekmek için başından aşağıya bir kova buzlu su döktü. Akalın yapılan bağışların azlığına dikkat çekerek, "ALS için umarım bağışı unutmuyorsunuz buzcular henüz sadece 5 bin toplanmış" dedi.

Demet Akalın, dünyada binlerce kişinin katıldığı yardım kampanyasına destek verdi.

Başından aşağıya bir kova buzlu su döken ve para bağışında bulunan ünlü şarkıcı, şarkıcı Murat Boz ve İbrahim Tatlıses'e de meydan okudu.

Akalın, "ALS için umarım bağışı unutmuyorsunuz buzcular henüz sadece 5 bin toplanmış" diyerek yapılan bağışların azlığına dikkat çekerek Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Aman paylaşalım da hemen başladılar show falan diye! Adı üstünde dikkat çekmek için. Biz yatırdık Garanti Bankası'nda siz de canım hadi" dedi.