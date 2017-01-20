Demet Akalın: Hülya Avşar'ı yeniden yaratacağım!

Şarkıcı Demet Akalın, Hülya Avşar için bir single hazırlayacağını söyleyerek, "Onu yeniden yaratacağım" dedi.

Geçtiğimiz akşam eski dostları Sinan Akçıl, Fettah Can ve Hasan Yenilmez gibi isimlerle bir araya gelen Demet Akalın, çıkışta magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. "Hülya'ya 'Bırak sana bir single yapayım, harika bir şey olacak' dedim ve kabul etti" diyen Akalın hazırlayacağı single hakkında şunları söyledi:

"Onun bende inanılmaz bir yeri vardır, ona acayip şarkılar buldum. Şarkı konusunda biraz şanslıyım. Ona çok güzel bir single yapacağım... O benim hem üstadım hem eski dostum. Çok kıymetli müzisyenlerden onun için bir şeyler rica ettim. Hülya'yı tekrar yaratacağım! Bütün masraflar benden. Sinan Akçıl müziklerini yapmış. Sinan’ı hep magazin tarafıyla tanıyorsunuz ama o çok değerli bir müzisyen. Bense altın değil ben pırlanta çağımı yaşıyorum. Tutmazsa Türkiye'yi terk ederim!"

"Benim şarkılarım bebeklerin dilinde"

Akalın, İrem Derici ile aralarında bir rekabet olup olmadığı sorusuna ise, "Benim şarkılarım bebeklerin dilinde. Başka bir şey söylemeye gerek yok...” şeklinde cevap verdi.



