Demet Akalın hamile olduğunu söyledi, kocası sevinçten havuza atladı

Şarkıcı Demet Akalın hamile olduğunu açıkladıktan sonra bebeğin cinsiyetini de bugün öğreneceklerini söyledi.

"Sırrımı saklayan sanatçı dostlarım var tabi. Hepsi güzel yürekli, hepsi mutluluğu hakeden... Aylardır bilen Bülent Hanım" ifadelerini kullanan Akalın ayrıca, Gülben Ergen, Esra Erol, Seren Serengil, Hülya Avşar, Asuman Dabak ve Deniz Seki'nin de bu sırra ortak oldukları için ayrıca teşekkür etti.