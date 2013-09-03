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Demet Akalın hamile olduğunu söyledi, kocası sevinçten havuza atladı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün Twitter'dan hamile olduğunu ve müjdeli haberi saklamak için aylardır oldukça zorlandığını belirtti

03 Eylül 2013 14:47

Şarkıcı Demet Akalın hamile olduğunu açıkladıktan sonra bebeğin cinsiyetini de bugün öğreneceklerini söyledi.

"Sırrımı saklayan sanatçı dostlarım var tabi. Hepsi güzel yürekli, hepsi mutluluğu hakeden... Aylardır bilen Bülent Hanım" ifadelerini kullanan Akalın ayrıca, Gülben Ergen, Esra Erol, Seren Serengil, Hülya Avşar, Asuman Dabak ve Deniz Seki'nin de bu sırra ortak oldukları için ayrıca teşekkür etti.

Uzun süredir eşinden bu mutlu haberi duymayı bekleyen Okan Kurt ise, müjdeyi alır almaz sevincini havuza atlayarak gösterdi.

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