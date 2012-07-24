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Demet Akalın garsonları suçüstü yakaladı!

Arkasından konuşup dedikodusunu yaptığını işiten Akalın duyduklarına bir hayli sinirlendi

24 Temmuz 2012 19:24

Şarkıcı Demet Akalın önceki gece sahur yapmak için eşi Okan Kurt ile gittiği Emirgan Sütiş’te yaşadığı tatsız olayla neye uğradığını şaşırdı.

Mekana girdikten sonra iki garsonun arkasından konuşup dedikodusunu yaptığını işiten Akalın duyduklarına bir hayli sinirlendi. Ancak tatsızlık çıkmasını istemeyip durumu eşine belli etmeyen Akalın mekan çıkışı ise yaşadıklarını twitter’daki hesabından takipçileriyle paylaştı. 

Şarkıcı ardından sahur yapmaya gittiği mekanı eleştirip, “Emirgan Sütiş adına bizden kim özür dileyecek acaba. Aman siz siz olun arkanızdan dedikodu yapan garsonların olduğu yere gitmeyin yazık. Ramazanda dedikodu yapıyorsun bari bir bak arkana kadının kocası seni duyuyor olabilir. ‘Kamil insan olmak için ibadet ediyor musunuz?’ Öyle diyor şu an atv’deki hoca. ‘İnsan olmaktır esas, din terbiyedir’ diyor” diye yazdı. Akalın pazar akşamı da Florya Develi'de rezervasyon yaptırdıkları halde masalarına başkalarını oturtukları için o mekanı twitter'dan eleştirmişti. 

 

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