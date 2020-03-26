Demet Akalın ev konserinde rekor sayıya ulaştı

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evden konser verme akımına şarkıcı Demet Akalın da katıldı. Demet Akalın, Sıla ve Yalın’ın rekorunu elinden aldı.

Şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Instagram hesabından canlı yayın yaparak mini bir konser verdi. Akalın, mini konserinde çok sayıda şarkı seslendirdi. Akalın’ın bu Instagram konserini, 359 bin 877 bin kişi izledi.

Demet Akalın Koronavirüs'e karşı geçtiğimiz haftada evini dezenfekte ettirmişti. Akalın'ın, "Evde hijyene ve dezenfekte olaylarına ağırlık verdim. Kapı kolları ve kullandığımız yerler devamlı dezenfekte ediliyor. Evdeki bakıcılara 'toplu taşımaya değil, taksiye binin' dedim. Taksiyle gidip geliyorlar" sözü çok konuşulmuştu.