Demet Akalın, Euro'nun artmasından dertli: İstediğim evi alamadım…

Şarkıcı Demet Akalın, oturmakta olduğu evinin tadilata girdiği için yeni ev arayışa girdiğini belirtirken “Çocuk için bahçeli ev bakıyoruz. Şuan Bodrum'daki ev de tadilatta. İstediğim ev vardı, Euro artınca alamadım. Ev sahibi 4 milyondan 2 buçuk milyon Euro'ya düşürmüştü ama para yok. Okan ve ben kredi çekmeye karşıyız. Varsa paran alırsın. Ona buna hediye çanta ve mücevher almaktan para kalmadı” diye konuştu.

Sözcü’den Mustafa Kızgınyürek’in haberine göre Akalın geçtiğimiz günlerde gittiği Hollanda konserinde bir sorun yaşamadığını belirtip, “Ben Hollandalılara konser vermeye gitmedim zaten, oradaki Türk vatandaşlarımıza konser vermeye gittim” dedi.