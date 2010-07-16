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Demet Akalın eşinden tokat mı yedi

Geçen ay boşanmanın eşiğinden dönen Önder Bekensir ile Demet Akalın çifti yine kavga etti.

16 Temmuz 2010 03:00

T24- Geçen ay boşanmanın eşiğinden dönen Önder Bekensir ile Demet Akalın çifti yine kavga etti.

Evlilik hayatlarını Show TV'de ekrana gelen programda kamuoyuyla paylaşan çift, önceki gece gece 04.00'e kadar Fatih Ürek'in sahne aldığı mekanda eğlendi. Ardından Erdal Acar'ın geçen günlerde satın aldığı Mavi Otel'e geçen çift, sabah saatlerinde otelde bağıra çağıra kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Önder Bekenkir'in Dmet Akalın'a tokat attığı iddia edildi. Kavga sonrası Akalın oteli terk etti ve dün akşam sahne aldığı Didim'e gitti. Önder Bekensir ise otelde kaldı.

"Karakolluk olmadık, tokat da atmadım" Akalın ile karakolluk olduğu da Bodrum Türkbükü'nde konuşulan Önder Bekensir ise "Demet'le tartıştık, doğru ama iddia edildiği gibi karakolluk falan olmadık. Evliliğin içinde böyle şeyler olur. Tokat attığım falan doğru değil, olur mu öyle şey?" dedi. Demet Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan yüzünden tartıştıkları iddiasının da doğru olmadığını söyleyen Bekensir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz normal kendi aramızda olan bir konudan dolayı kavga ettik. Şu an hala barışmış değiliz. Konser için Didim'e gittik. Didim'den sonra yine Bodrum'da Demet'in konseri var. Geldiğinde oturup konuşacağız. İnşallah bu kez ayrılık sözkonusu olmayacak. Programımız da devam ediyor."

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