Demet Akalın: Embesilin fanı kazada öldüğümü yazmış, az zekâ lan!

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabında hakkında yapılan ölüm haberlerine tepki gösterdi. Akalın, “Embesil birkaç birilerinin fanı beni kazada öldü yazmışlar. Benimkiler de panik! Oğlum siz manyak mısınız! Solistiniz gibi işiniz gücünüz yok anladık da az zeka lan!” ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Akalın, Etiler’de konser verdi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akalın, Murat Dalkılıç’la yaşadığı gerginlikle ilgili “Benim gündemim değişti. Kırıldığımı ve kızdığımı söylemiştim” diye konuştu.

Murat Dalkılıç, doğum gününü kutlayan Berkay’ın eğlencesine katılmamış, sebebinin ise Demet Akalın olmadığını söylemişti. Akalın ise, “Onlar gitsin biz geliriz demiş” diyerek Dalkılıç’a yanıt verdi.