Demet Akalın, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdı

Şarkıcı Demet Akalın, mahkemeye başvurarak sunucu Ece Erken hakkında tedbir kararı çıkarttı. Erken tedbir kararlarına uymazsa cezaevine girecek.

Sunucu Ece Erken, yorumcu olarak görev aldığı "Söylemezsem Olmaz" programında eski eşi Serkan Uçar'ın, oğlu Eymen'in velayetini almak için mahkemeye başvurduğunu belirterek, Demet Akalın'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Erken'in bu açıklamalarının ardından Akalın, mahkemeye başvurarak sunucu hakkında tedbir kararı çıkarttı.



İşte o karar;

1-Ece Erken ’in mağdur Demet Akalın’a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına,

2-Ece Erken’in mağdur Demet Akalın’a iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine,

3-Tedbir kararının 1 ay süreyle devamına,

4-Yukarıda belirtilen tedbirlere davranılmaması halinde Ece Erken’e hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsinin uygulanacağı, tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsi süresinin 15 günden 30 güne kadar uzatılabileceğinin ihtarına