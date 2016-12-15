Demet Akalın: Dolar bozdurmadım çünkü...

Şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "dolarınızı bozdurun" çağrısıyla ilgili olarak "Ben döviz bozdurmadım, çünkü zaten hep Türk Lirası" kullanıyorum dedi.

Ebru Yaşar, Erdoğan'ın çağrısı üzerine 10 bin dolar bozdurmuş ve dekontunu sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Demet Akalın, gazetecilerin "Dövizinizi bozdurdunuz mu?" sorusunu "“Hayır, ben döviz bozdurmadım çünkü zaten ben hep lira kullanıyorum” diye yanıtladı. Akalın'ın hayvanseverlerin tepkilerine rağmen gerçek kürkten vazgeçmemesi ise dikkatten kaçmadı.