Demet Akalın, Deniz Seki'yi hapishanede ziyaret etti

Uzun süredir Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde hükümlü bulunan şarkıcı Deniz Seki'yi yakın arkadaşı Demet Akalın ziyaret etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; her fırsatta Deniz Seki ile görüşmek istediğini dile getiren Demet Akalın uzun bir aranın ardından Deniz Seki ile konuşma fırsatı buldu. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde Seki'yi ziyaret eden ünlü şarkıcı, duygu dolu anların yaşandığı görüşmeyi anlattı. Akalın, "Deniz'in çok morali bozuktu ama zor da olsa güldürdüm onu. Herkese çok selam söylüyor, bugünler illa ki geçecek" dedi.

"Dertleştik, kucaklaşamadık. Kapalı görüştü ama iyi gördüm arkadaşımı ağlaştık tabi biraz. Aslında onunlayken ağlamadım ama tam giderken film koptu" diyen Akalın, "Bu resim de Bakırköy Kadın Cezaevi'nin dalında birincilik alan en iyi eğitim merkezi müdüre hanım ile biz" mesajını yazdı.