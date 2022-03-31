Demet Akalın'dan Ramazan programları önerisi: Hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya; nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor

Şarkıcı Demet Akalın, Ramazan'da ekrana çıkacak hocalarla ilgili teklifiyle gündem oldu. Akalın, yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen seneki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" dedi.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan şarkıcı Demet Akalın, yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi. Ramazan ayında ekrana çıkacak hocalarla ilgili bir çağrı yapan ünlü şarkıcı, "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" ifadelerine yer verdi.