Demet Akalın'dan Kübra Par'ın yazısına: Benim adım yine yazılmış ezbere; ben o ürünü tanıtmadım

T24 Haber Merkezi

Şarkıcı Demet Akalın HaberTürk yazarı Kübra Par'ın CHP Milletvekili Burhanettin Bulut'un gündeme getirdiği 'sahte ilaç reklamları' ile ilgili yazısını haberleştiren Son Dakika Türk'ün haberinin altına "Benim adım yine yazılmış ezbere; ben o ürünü tanıtmadım" diye yazdı.

Par, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi;

"Konuyu gündeme getiren CHP Milletvekili Bulut, 'Şikâyet edildi, para cezası aldılar ama bu ceza reklam bedelinin ancak 10'da 1’i… Sonra hemen başka bir reklamla yine karşımızdalar' demiş.

Biraz araştırınca fark ettim ki 6 ünlü isme ve ürünün reklam vereni Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. ve Tic. A.Ş.'ye her biri için 104 bin 781 TL para cezası kesilmiş.

Ve şimdi en vahim kısma geliyorum; söz konusu firma benzer şekilde bağışıklık güçlendirme-zayıflatma vaadiyle ilaç ve takviye gıda satmaya devam ediyor. Örneğin Instagram sayfalarında hızlı kilo verdiren organik detoks çorbası Hızlı Form’un reklamı duruyor, kimi sitelerde satışı sürüyor.

Ve tahmin edin daha önce bu ürünün tanıtımını kimler yapmış?

Seda Sayan, Demet Akalın, Ebru Şallı…"

Yazının tamamı: Seda Sayan aptal değilse kurnaz mı?

Demet Akalın da Par'ın yazısıyla ilgili haberin altına "Benim adım yine yazılmış ezbere; ben o ürünü tanıtmadım" diye yazdı.

Akalın attığı diğer bir tweet'te de "Yazılarınızı kontrol edin Demet Şener'le beni karıştırmışsınız sanırım. Ben çorba reklamı yapmadım! #kübrapar adres yok. umarım iletirler..." ifadelerini kullandı.