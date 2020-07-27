Demet Akalın'dan kadın cinayetlerine tepki gösteren ünlülere: Hadi lan oradan!

Pınar Gültekin cinayeti için "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile. Beton dökmek ne ya" sözleriyle tepki çeken şarkıcı Demet Akalın, kadına şiddetin artması üzerine ünlü kadınların başlattığı "Kadınlar kadınları destekliyor" akımına Instagram hesabından "Hadi lan oradan, sıfır samimiyet" diye tepki gösterdi.

Kadına şiddet olaylarının artması üzerine ünlü kadın sanatçıların başlattığı "Olduğumuz gibi güzeliz" akımı sosyal medyada bir anda gündem oldu.



Demet Akbağ ve Pelin Akil Altan gibi ünlü isimler, siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak akıma destek oldu. Ancak Demet Akalın, kısa sürede gündem olan bu akıma tepki gösterdi.

Paylaşımlar artarak sürerken ünlü popçu Demet Akalın ise Instagram hesabının hikaye kısmından "Bir tane kadına şiddete cümle kurmazlar! İş afili fotoğraf koymaya gelince #challenge. Hadi lan oradan! Sıfır samimiyet" ifadelerini kullandı.

Kimler katıldı?

Instagram'da gündem olan akıma Nesrin Cavadzade, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Farah Zeynep Abdullah, Doğa Rutkay Kamal, Ceylan Ertem, Ece Çeşmioğlu, Demet Akbağ ve Pelin Akil Altan gibi pek çok isim siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak dahil oldu.