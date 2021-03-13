Demet Akalın'dan Dubai tatili eleştirilerine yanıt: Otelim de uçağım da sponsor, Allah garibana veriyor

Geçtiğimiz hafta Koronavirüs geçiren Demet Akalın, yeni sezonu Dubai'de açtı. Akalın, kızı Hira ve eşi Okan Kurt ile birlikte hafta sonunu burada geçirecek.

Pandemi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını ve Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması gerektiğini her fırsatta dile getiren Akalın'ın Dubai'deki lüks bir otelde konaklaması, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Takipçilerinden "Param yok diye ağlıyordun, nasıl Dubai tatiline çıktın?" eleştirileri alan ünlü şarkıcı, Takvim gazetesinin haberine göre; "Allah'a şükür Allah garibana veriyor. Otelim de uçağım da sponsor. Damı akan evden Dubai'lere uzanan hikayem temiz kalbimden" açıklamasını yaptı.