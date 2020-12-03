Demet Akalın’dan Deniz Seki açıklaması

Şarkıcı Deniz Seki, kendisine 'detone' diyen Çağla'yı programında ağırladığı için küstüğü Demet Akalın ile barıştı. İkili sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı. Önceki gün menajeri Taylan Güçeli'yi kaybeden Seki, Akalın'ın yeni şarkısını paylaşarak kendisine zeytin dalı uzattı. Akalın önceki gün İstinyePark’ta kendisini görüntüleyen magazin muhabirlerine, “"Evet sağ olsun paylaşmış, barıştık tabii ki" ifadelerini kullandı.

AVM'de objektiflere takılan Akalın, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin "Nasılsınız Demet Hanım" sorusunu "Hiç iyi değilim" diyerek yanıtlandıran Demet Akalın, elindeki oyuncağı göstererek "Ne kadar verdiğimi bilsen neden iyi olmadığımı anlarsın" diyerek kahkaha attı.

Ünlü şarkıcı, "Şaka bir yana, iyiyim. Daha iyi günlerimiz olsun inşallah" dedi. Akalın'ın kızına aldığı oyuncağın fiyatının 3 bin TL olduğu öğrenildi.

Geçen hafta yaşanan küslüğün ardından bu hafta sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve Akalın'a zeytin dalı uzatan Deniz Seki ile barışıp barışmadığı sorulan popçu, "Evet sağ olsun paylaşmış, barıştık tabii ki" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, muhabirlerin "Programınıza gelecek mi peki? sorusuna, "Tabi ki neden gelmesin?" şeklinde cevap vererek aracına bindi.