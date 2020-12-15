Demet Akalın'dan Beyazıt Öztürk gafı

Demet Akalın, Star'da yayınlanan sabah programındaki partneri Alişan'ı korumak isterken, ünlü Şovmen Beyazıt Öztürk hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sabah Gazetesi'nden Yüksel Aytuğ'un yazısına göre Akalın, Öztürk'ün turnede kendilerine yarım pide verdiğini söyledi.

Sabah gazetesinden Yüksel Aytuğ'un, "Demet Akalın, Beyaz'ı Nasıl Gömdü?" başlıklı yazısı şöyle:

"Aslında olay geçen hafta yaşandı ama gündemin yoğunluğu yüzünden yazmaya ancak şimdi sıra geldi.

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında ikili, İpsos'un 'En Güvenilir Ünlüler' listesini tartışıyorlardı. Sıra Beyazıt Öztürk'e geldiğinde, Demet Akalın hayret uyandıran bir ifşada bulundu.

Dedi ki, 'Beyaz'ın eli de sıkıdır hani. Hatta Alişan'la mukayese edilmeyecek kadar. Beyaz bize Avrupa turnesinde yemek olarak yarım pide verdi. Ay ben de fena gömdüm şimdi Beyaz'ı...'

Geçtiğimiz yıl Asmalımescit'te bir mekan çıkışı görüntülenen Alişan, "Aslında harcamalarımda kısıtlama yapmam. Ama 'cimri' sözü üstümüze yapıştı ve böyle gidiyor" demişti.

Buse Varol, 2018 yılında eşi Alişan'ın cimri olduğu yönündeki sorulara, "Alişan’ın cimri olması gibi bir şey söz konusu değil. Eğer öyle olsaydı bayramın ilk günüde çalışırdı" cevabını vermişti.