Demet Akalın, Boğaz'da restoran açtı

Koronavirüs salgını nedeniyle konserleri iptal olduğu için maddi zorluklar yaşadığını söyleyen Demet Akalın, Okan Kurt'la Anadolu Hisarı'nda restoran açtı. Akalın'ın yeni hamlesini gören sosyal medya kullanıcıları ise "Hani geçinemiyordun?" diyerek tepki gösterdi.

Pandemi döneminde konserlerin yapılamaması nedeniyle, "Geçinemiyorum, idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var" diyerek isyan eden Demet Akalın, deniz kenarında restoran açtı.

Restorana kızının ismini veren Akalın, 'Hira Han' isimli restoranda dün arkadaşlarını ağırladı. Akalın'ın restoranında Gaziantep mutfağından lezzetler sunacağı öğrenildi. Boğaz'a sıfır olan lüks restoranın içi de modern eşyalarla dekore edildi.