Hürriyet yazarı Onur Baştürk, Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ün “Avamel / Sen Kim Köpek” adlı şarkısının sözlerini eleştirdi. Baştürk, "Atarlı giderli şarkılarıyla Türk popunda kendine has bir tarz yaratan Demet Akalın bile bu kadar kaba, bu kadar vasat ve kötü atarlanmayı aklına getiremezdi herhalde" dedi.

Onur Baştürk'ün, "Demet Akalın bile bu kadarını yapmazdı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk “Avamel / Sen Kim Köpek” adlı bir şarkı çıkarmış.

Vokali kapatıp şarkının sadece düzenlemesine kulak versen ve klipteki havalı/stil tiplere, hoş parti ortamına baksan “Vayy” dersin, “Ne iyi ne kaliteli iş”.

Ama gel gör ki vokale kulak verip sözlere bakınca şok geçiriyorsun:

- “Kıskançlıkta zirvesin anacığım, kızım bir kendine gel.”

- “Tek rakibim özel jetler bebeğim, sen ekonomi sınıfından çıkmıyorsun.”

- “Eski sevgilimin yerinde olsam ağzını bağlayıp da çöpe atarım.”

- “Sen kim köpek? Senin ağzını kırarım, senin o kafanı yolarım.”

Bu ne şimdi?

Dalga geçmek için yapıldıysa valla komik değil.

Keza Eylül Öztürk ciddi. Takipçilerine şarkısını şöyle duyurmuş:

“Siz istediniz ben yaptım.

Eski sevgilinizin yeni sevgilisine gönül rahatlığıyla laf sokun diye anacım.”

Oysa...

Atarlı giderli şarkılarıyla Türk popunda kendine has bir tarz yaratan Demet Akalın bile bu kadar kaba, bu kadar vasat ve kötü atarlanmayı aklına getiremezdi herhalde.

Yahut zamanında “Ayılık var senin hamurunda, çeksene elini” diyerek erkeklere ayar veren Ayşe Hatun Önal bile bu kadar ışıltı yoksunu lafı, üstelik bir hemcinsine karşı yazmaz, yazmayı kabul edemezdi.

Gerçekten yazık...