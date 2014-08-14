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Demet Akalın bebeğini düşürdü

2012 yılında nikah masasına oturan Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, ikinci kez 'düşük' acısı yaşadı

14 Ağustos 2014 09:20

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, geçen hafta büyük bir acı yaşadı. Beş haftalık hamile olan ancak nazardan korktuğu için bunu herkesten saklayan ünlü şarkıcı, bebeğini düşürdü.

 

İki yıl sonra aynı acı

 

Hüriyet'te yer alan habere göre, 2012 yılında nikah masasına oturan Demet Akalın-Okan Kurt çifti, ikinci kez “düşük” acısı yaşadı. Evlendikten kısa süre sonra ilk çocuklarına hamile kalan ancak birkaç hafta içinde bebeğini kaybeden ünlü şarkıcı, geçen hafta aynı travmayı bir kez daha yaşadı.

 

Hira bebek 7 aylık

 

Demet Akalın geçtimiz şubat ayında Hira adını verdiğii bir kız bebeği İstanbul’da sezaryen ile dünyaya getirmişti.

Beş haftalık hamile olduğu, ancak nazardan korktuğu için mutlu haberi kimseyle paylaşmadığı öğrenilen Akalın, geçen hafta düşük yaptı. Şiddetli kanama nedeniyle acilen hastaneye götürülen şarkıcı, tüm çabalara rağmen mutlu haber alamadı, bebek hayata tutunamadı.

 

Şov devam ediyor

 

Programını aksatmak istemeyen Demet Akalın, ünlü DJ Suat Ateşdağlı ile turneye çıkıyor. İkili, yarın Bodrum Posh’da, 17 Ağustos’ta Arsuz Cocktail’de, 23 Ağustos’ta Dikili Baby Beach’de sahne alacak.

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