Demet Akalın: Bana bile kimlik soruyorlar

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum’da çıktığı sahnede eğlenmeye gelenlere uyarıda bulunarak, "OHAL'deyiz kimse kimliksiz gezmesin bana bile kimlik soruyorlar” diyerek hayranlarının dikkatli olmasını istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bodrum’da bir gece kulübünde sahne alan Demet Akalın şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Yaklaşık bin kişinin dinlemeye geldiği ünlü sanatçı hayranlarına takılmadan da duramadı.

"Bana bile kimlik soruyorlar"

Akalın, "Herkesin kimliği yanında mı" diye sorarak, “Kimliksiz gezmeyin herkes kimliğini yanında taşısın, OHAL'deyiz bana bile kimlik soruyorlar” diyerek hayranlarına uyarıda bulundu. Akalın daha sonra kimliğini göstererek doğum günü olduğunu söyleyen bir bayanı sahneye çağırıp doğum gününü kutladı. Şarkılarına kaldığı yerden devam eden ünlü şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.